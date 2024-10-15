СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели

Каани принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана, погибшего при авиаударе израильских ВС по Бейруту в конце сентября.
Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту в конце сентября. В свою очередь, замруководителя спецподразделения «Аль-Кудс» Ирадж Масджеди заявил, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой.
«Генерал Исмаил Каани присутствует на церемонии встречи тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в аэропорту Мехрабад», — говорится в подписи к видео с Каани, размещенном на официальном Telegram-канале иранского гостелерадиокомпании.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.