СМИ: командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели

Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту в конце сентября. В свою очередь, замруководителя спецподразделения «Аль-Кудс» Ирадж Масджеди заявил, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой.