В Беларуси изменили сроки вручения повесток на военные сборы

Также были внесены изменения в Положение о порядке оформления постоянного проживания за пределами республики для граждан Беларуси. Теперь молодым людям, намеревающимся постоянно проживать за границей, необходимо получить разрешение от военкомата. Если ранее этот документ выдавался тем, кто достигал 16 лет, то теперь возрастной порог повышен до 17 лет.