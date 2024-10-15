В Беларуси изменили сроки вручения повесток на военные сборы

Согласно новым правилам, уведомление военнообязанных теперь должно быть передано не позднее чем за 7 дней до начала сборов. Ранее срок вручения повесток составлял 10 дней.
Также были внесены изменения в Положение о порядке оформления постоянного проживания за пределами республики для граждан Беларуси. Теперь молодым людям, намеревающимся постоянно проживать за границей, необходимо получить разрешение от военкомата. Если ранее этот документ выдавался тем, кто достигал 16 лет, то теперь возрастной порог повышен до 17 лет.