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В Беларуси изменили сроки вручения повесток на военные сборы

Правительство изменило сроки вручения повесток военнообязанным, призываемым на военные и специальные сборы. Постановление от 12 октября 2024 года № 753 было опубликовано во вторник, 15 октября, на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новым правилам, уведомление военнообязанных теперь должно быть передано не позднее чем за 7 дней до начала сборов. Ранее срок вручения повесток составлял 10 дней.

Также были внесены изменения в Положение о порядке оформления постоянного проживания за пределами республики для граждан Беларуси. Теперь молодым людям, намеревающимся постоянно проживать за границей, необходимо получить разрешение от военкомата. Если ранее этот документ выдавался тем, кто достигал 16 лет, то теперь возрастной порог повышен до 17 лет.