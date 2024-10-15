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Жители Екатеринбурга предложили назвать улицу в честь Эдуарда Росселя

Депутат гордумы Екатеринбурга поддержал идею назвать улицу именем первого свердловского губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга предложили назвать улицу в микрорайоне Малый Исток в честь первого губернатора Свердловской области и известного политика Эдуарда Росселя. Об этом рассказал депутат городской думы Михаил Вечкензин.

— Считаю, что Эдуард Эргартович — глыба нашей политики. Девиз одной из предвыборных кампаний Росселя — «Просто наш Губернатор». Это говорит о том, что он был популярен у жителей, его искренне любили и уважали, — пишет на своей странице «ВКонтакте» депутат.

Он назвал предложение, поступившее в приемную, интересным и пообещал передать инициативу в комиссию по наименованиям топонимических объектов города.

Примечательно, что 8 октября 2024 года первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 87 лет.