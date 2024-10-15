Жители Екатеринбурга предложили назвать улицу в честь Эдуарда Росселя

— Считаю, что Эдуард Эргартович — глыба нашей политики. Девиз одной из предвыборных кампаний Росселя — «Просто наш Губернатор». Это говорит о том, что он был популярен у жителей, его искренне любили и уважали, — пишет на своей странице «ВКонтакте» депутат.