Сопротивление: Польша перебрасывает артиллерию к границе с Беларусью

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Польша перемещает самоходные артиллерийские установки производства НАТО по другому маршруту, в сторону границы с Беларусью, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин… Колонна двигалась из Жешува в сторону Люблина».
Он отметил, что если бы технику готовили для передачи ВСУ, тогда ее перевозили бы в сторону восточной границы Польши. Но артустановки, как уточнил Лебедев, везут на север, что говорит о том, что возможно техника направляется в сторону границы с Беларусью.
В ролике, который прислали агентству представителя пророссийского сопротивления, показано передвижение колонны с самоходными артиллерийскими установками американского производства М109, которые используют страны НАТО. САУ перевозят магистральные тягачи на лафетах.
Сама же колонна была заснята на объездной дороге у города Ниско, где расположена база подготовки войск НАТО.
«Там есть небольшое, но уже растущее военное кладбище, где с завидной регулярностью хоронят погибших на Украине поляков», — отметил Лебедев.