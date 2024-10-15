Сопротивление: Польша перебрасывает артиллерию к границе с Беларусью

Он отметил, что если бы технику готовили для передачи ВСУ, тогда ее перевозили бы в сторону восточной границы Польши. Но артустановки, как уточнил Лебедев, везут на север, что говорит о том, что возможно техника направляется в сторону границы с Беларусью.