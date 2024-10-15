Мэр Новосибирска потребовал ускорить ремонт трамвайных путей на улице Мира

«Мы начали комплексный ремонт ул. Мира — перекладываем трамвайные пути, а вместе с ними обновляем проезжую часть, тротуары, бордюры, обустраиваем “венские платформы”. Объект разбит на два этапа: первый должен быть завершён в октябре текущего года, второй — в следующем году. По первому этапу работы затягиваются, мы получаем много нареканий от жителей. Ставлю задачу перед департаментом транспорта — разобраться со сложившейся ситуацией, поторопить подрядчика, чтобы до 20 октября первый этап был закончен и движение трамваев было возобновлено».