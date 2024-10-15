Елена Лапушкина рекомендована на пост омбудсмена в Самарской области

Елена Лапушкина, являющаяся главой Самары с декабря 2017 года, сейчас находится в отпуске. Ее обязанности исполняет первый заместитель Иван Носков. Госпожа Лапушкина неоднократно подвергалась критике со стороны губернатора Вячеслава Федорищева за проблемы с благоустройством города.