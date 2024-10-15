Елена Лапушкина рекомендована на пост омбудсмена в Самарской области

Такое решение принял совет губернской думы, сообщил в своем Telegram-канале депутат регионального парламента Александр Степанов.
В случае одобрения кандидатуры Елены Лапушкиной уполномоченным по правам человека в России ее могут утвердить в новой должности на заседании Самарской губернской думы, которое состоится 22 октября.
Елена Лапушкина, являющаяся главой Самары с декабря 2017 года, сейчас находится в отпуске. Ее обязанности исполняет первый заместитель Иван Носков. Госпожа Лапушкина неоднократно подвергалась критике со стороны губернатора Вячеслава Федорищева за проблемы с благоустройством города.
Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова занимает свой пост с 2014 года.