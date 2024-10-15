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Елена Лапушкина рекомендована на пост омбудсмена в Самарской области

Елена Лапушкина рекомендована на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Такое решение принял совет губернской думы, сообщил в своем Telegram-канале депутат регионального парламента Александр Степанов.

В случае одобрения кандидатуры Елены Лапушкиной уполномоченным по правам человека в России ее могут утвердить в новой должности на заседании Самарской губернской думы, которое состоится 22 октября.

Елена Лапушкина, являющаяся главой Самары с декабря 2017 года, сейчас находится в отпуске. Ее обязанности исполняет первый заместитель Иван Носков. Госпожа Лапушкина неоднократно подвергалась критике со стороны губернатора Вячеслава Федорищева за проблемы с благоустройством города.

Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова занимает свой пост с 2014 года.