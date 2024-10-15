Новый уральский полпред Жога встретился с куратором в правительстве

Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно.