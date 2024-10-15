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Новый уральский полпред Жога встретился с куратором в правительстве

Денис Мантуров — куратор УрФО в правительстве — встретился с новым полпредом.

Источник: РИА "Новости"

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с первым зампредом правительства Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития уральской промышленности, сообщается на официальном сайте правительства.

«На встрече обсуждались вопросы развития промышленности Урала, а также повышение эффективности предприятий ОПК округа. В правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении.

Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно.