В Чишминском районе Башкирии назначили нового главу администрации.

Ришат Мансуров вновь назначен главой администрации Чишминского района. Решение было принято на очередном заседании Совета муниципального района, где подводились итоги конкурса на замещение должности. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Мансурова.
«Впереди много планов и много новых проектов, которые возможно реализовать только вместе. От себя заверяю, что буду делать все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, работать на благо жителей Чишминского района. И все мы дружно будем работать с созидательным трудом, чтобы мы жили в комфортном, благоустроенном нашем родном районе», — заявил Ришат Мансуров.
Напомним, 19 сентября стало известно о том, что чиновник ушел в отставку в связи с истечением срока контракта. Кресло главы администрации Мансуров занял в 2020 году. В августе 2022 года полномочия главы администрации Чишминского района Ришата Мансурова были прекращены также в связи с истечением срока контракта, сообщал тогда Башинформ.