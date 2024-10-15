В Чишминском районе Башкирии назначили нового главу администрации.

«Впереди много планов и много новых проектов, которые возможно реализовать только вместе. От себя заверяю, что буду делать все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, работать на благо жителей Чишминского района. И все мы дружно будем работать с созидательным трудом, чтобы мы жили в комфортном, благоустроенном нашем родном районе», — заявил Ришат Мансуров.