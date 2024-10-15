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В Омской области трудовым мигрантам запретили работать в 20 сферах

Соответствующий указ подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 октября, в своем телеграм-канале глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о подписании указа, ограничивающего сферы деятельности трудовых мигрантов.

Напомним, соответствующий проект нормативного акта был подготовлен министерством социального развития Омской области еще в августе. Мигрантам, имеющим имеющим патент на трудовую деятельность, теперь запрещено работать в 20 сферах.

Причем в списке есть профессии, где уже сейчас ощущается дефицит кадров — речь идет о водителях общественного транспорта и такси.

Также под запретом для иностранцев работа в сферах образования, в том числе в детских садах и яслях, социальных услуг, здравоохранения, производства детского питания и лекарств, охоты и отлова диких животных. Также им запрещено будет торговать табаком и алкоголем.

Как уточнил Виталий Хоценко, указ начнет действовать с 1 марта 2025 года.