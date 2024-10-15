Гуцул назвала Санду оккупантом

По словам руководителя региона, сегодняшнее заседание в суде по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии «Шор», является еще одним доказательством того, до чего может дойти «потерявший связь с реальностью диктатор». «Сегодня меня волнует не столько решение по моему уголовному делу, сколько судьба Гагаузии и всей Молдавии. У нас еще есть шанс сохранить независимость и суверенитет республики. И мы его не должны упустить», — подчеркнула Гуцул, имея в виду возможность гражданам высказать свое мнение на предстоящих 20 октября выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС.