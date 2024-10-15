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Новосибирец ушёл с поста президента Олимпийского комитета РФ

Станислав Поздняков сделал официальное заявление по поводу увольнения.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирец Станислав Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета РФ. Его официальное заявление приводится в официальном телеграм-канале ОКРФ.

— Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды. В этой связи Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства, — говорится в сообщении Олимпийского комитета.

Станислав Поздняков занимал должность руководителя комитета с 2018 года.