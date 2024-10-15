Новосибирец ушёл с поста президента Олимпийского комитета РФ

Новосибирец Станислав Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета РФ. Его официальное заявление приводится в официальном телеграм-канале ОКРФ.
— Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды. В этой связи Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства, — говорится в сообщении Олимпийского комитета.
Станислав Поздняков занимал должность руководителя комитета с 2018 года.