Генсек СНГ: Украина и Молдавия остаются в составе Содружества

«Как генеральный секретарь СНГ хочу официально заявить: Украина юридически остается в составе СНГ. И Молдова тоже», — сказал Лебедев на брифинге в Москве (цитата по ТАСС).
СНГ была учреждена Россией, Белоруссией и Украиной в декабре 1991 года. В него вошли 11 республик бывшего СССР — все, кроме стран Балтии и Грузии. Однако Украина, как и Туркменистан, так и не подписала Устав Содружества. Де-юре обе страны считаются не членами, а государствами-участниками. За последние два года Украина объявила о приостановке многих и договоренностей СНГ, включая соглашения о транзите и определении транспортных тарифов.
В мае 2022 года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о выходе республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В феврале этого года республика денонсировала три оборонных договора с СНГ.