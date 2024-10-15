Генсек СНГ: Украина и Молдавия остаются в составе Содружества

СНГ была учреждена Россией, Белоруссией и Украиной в декабре 1991 года. В него вошли 11 республик бывшего СССР — все, кроме стран Балтии и Грузии. Однако Украина, как и Туркменистан, так и не подписала Устав Содружества. Де-юре обе страны считаются не членами, а государствами-участниками. За последние два года Украина объявила о приостановке многих и договоренностей СНГ, включая соглашения о транзите и определении транспортных тарифов.