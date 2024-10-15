Володин призвал депутатов «думать головой» перед предложением громких инициатив

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу… Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах и других средствах массовой информации», — цитирует его ТАСС.