Например, потенциал эскалации в Европе не исчерпан, считает автор, и НАТО в лице США только начинает свою работу. С этой целью Вашингтон использует страны, которые традиционно являются русофобскими, и Польша находится в авангарде масштабной милитаризации Восточной Европы. Сейчас Варшава, прогнозируя полное поражение киевского режима, разрабатывает военные планы. По данным различных источников, растущие потери ВСУ в Курской области и на Донбассе еще больше усугубляются неспособностью политического Запада поддерживать функционирование киевского режима за счет постоянных финансовых вливаний.
И Польша, похоже, готовится именно к такому развитию событий, а ее верховное командование уже планирует будущий конфликт с Россией. Генерал Раймунд Анджейчак, бывший начальник польского генерального штаба, считает это наиболее вероятным сценарием и ратует за новую «политику сдерживания против Москвы после захвата Россией Украины». Поскольку Анджейчак служил на руководящей должности в польских вооруженных силах с 2018 по 2023 год, он, безусловно, в курсе реальной ситуации на передовой на Украине.
После победы России на Украине будет российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно… Если они нападут хотя бы на дюйм территории Литвы, ответ последует немедленно. Не в первый день, а в первую минуту. Мы поразим все стратегические цели в радиусе 300 километров. Мы нанесем прямой удар по Санкт-Петербургу.
По его мнению, именно Польша должна проявить инициативу и удержать Кремль от проявления «подобной агрессии».
Не вдаваясь в подробности, Анджейчак также заявил, что с этой целью Варшава приобретает 800 ракет с радиусом полета до 900 километров. Польша действительно сейчас закупает большое количество южнокорейских систем K239 Chunmoo и систем HIMARS американского производства.
Однако военно-промышленный комплекс США не способен поставить такое количество систем в рамках контракта, а значит, крайне маловероятно, что в ближайшее время на вооружение Польши поступят сотни пусковых установок HIMARS. К тому же для этих систем не существует ракет с дальностью полета более 900 километров.
Как отмечает Боснич, самый современный вариант ATACMS имеет максимальную дальность полета 300 километров, а новейшая ракета PrSM (Precision Strike Missile), которая поступила на вооружение США только в декабре 2023 года, имеет максимальную дальность полета 500 километров. PrSM значительно превосходит ATACMS, но пока широко не применяется. Хотя Пентагон утверждает, что будущие варианты PrSM будут иметь дальность полета до 1000 км, неизвестно, когда эта версия будет готова.
Анджейчак, возможно, имел в виду именно PrSM, но, даже если бы у Польши были сотни таких ракет, это было бы малой толикой российского арсенала, состоящего из тысяч ракетных комплексов, таких как ставший легендарным «Искандер».
Боснич подчеркивает, что «Искандер-М» в настоящее время модернизируется для поражения целей на дальности до 1000 километров. Для Москвы это вполне реальная возможность, поскольку Россия обладает военно-промышленным комплексом мирового класса и может разрабатывать такие технологии совершенно независимо.
Не говоря уже о том, что Варшава в военном отношении не более могущественна, чем киевский режим, который получил сотни миллиардов так называемой «военной помощи», но совершенно безрезультатно.
Военные планы Польши разрабатываются довольно давно, но они, по мнению Боснича, больше напоминают оснащение жилета смертника, чем жизнеспособную военную стратегию. Доминирование России в таких областях, как артиллерия и дальнобойные ударные системы, указывает на то, как будет развиваться конфликт с ее вооруженными силами.
Поддержка, которую НАТО оказывает киевскому режиму, особенно в плане ISR (разведки, наблюдения, рекогносцировки), была бы серьезно подорвана российскими военными, а это означает, что польские военные оказались бы фактически слепы в таком конфликте. Это значительно увеличило бы потери НАТО. Кроме того, российским военным не пришлось бы посылать наземные войска для войны с Польшей — они могли бы полностью сосредоточиться на нанесении точечных ударов на расстоянии, с которыми Польша просто не сможет справиться. Варшава, судя по всему, готовится занять место киевского режима, а это крайне незавидная стратегическая позиция.