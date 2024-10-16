infoBRICS: Польша ожидает полного разгрома Киева, готовясь к войне с Россией

После победы России на Украине будет российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно… Если они нападут хотя бы на дюйм территории Литвы, ответ последует немедленно. Не в первый день, а в первую минуту. Мы поразим все стратегические цели в радиусе 300 километров. Мы нанесем прямой удар по Санкт-Петербургу.