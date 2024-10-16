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infoBRICS: Польша ожидает полного разгрома Киева, готовясь к войне с Россией

Огромные потери вооруженных сил Украины по всей линии фронта, растущая напряженность в других регионах мира и грядущие изменения в США с каждым днем делают перспективы украинского режима все более мрачными, говорится в статье Драго Боснича в infoBRICS.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, американский истеблишмент отчаянно пытается развязать войну, в которой сможет одержать победу, и все более очевидно, что это не относится к конфликту на Украине, организованному НАТО.

Например, потенциал эскалации в Европе не исчерпан, считает автор, и НАТО в лице США только начинает свою работу. С этой целью Вашингтон использует страны, которые традиционно являются русофобскими, и Польша находится в авангарде масштабной милитаризации Восточной Европы. Сейчас Варшава, прогнозируя полное поражение киевского режима, разрабатывает военные планы. По данным различных источников, растущие потери ВСУ в Курской области и на Донбассе еще больше усугубляются неспособностью политического Запада поддерживать функционирование киевского режима за счет постоянных финансовых вливаний.

Маловероятно, что Европейский союз сможет (или захочет) предоставить сотни миллиардов евро Киеву, если политический сдвиг в США остановит поток американского финансирования.

И Польша, похоже, готовится именно к такому развитию событий, а ее верховное командование уже планирует будущий конфликт с Россией. Генерал Раймунд Анджейчак, бывший начальник польского генерального штаба, считает это наиболее вероятным сценарием и ратует за новую «политику сдерживания против Москвы после захвата Россией Украины». Поскольку Анджейчак служил на руководящей должности в польских вооруженных силах с 2018 по 2023 год, он, безусловно, в курсе реальной ситуации на передовой на Украине.

После победы России на Украине будет российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно… Если они нападут хотя бы на дюйм территории Литвы, ответ последует немедленно. Не в первый день, а в первую минуту. Мы поразим все стратегические цели в радиусе 300 километров. Мы нанесем прямой удар по Санкт-Петербургу.

Раймунд Анджейчак
генерал, бывший начальник Генштаба Польши

По его мнению, именно Польша должна проявить инициативу и удержать Кремль от проявления «подобной агрессии».

Не вдаваясь в подробности, Анджейчак также заявил, что с этой целью Варшава приобретает 800 ракет с радиусом полета до 900 километров. Польша действительно сейчас закупает большое количество южнокорейских систем K239 Chunmoo и систем HIMARS американского производства.

На данный момент известно, что Варшава планировала приобрести более 500 ракет HIMARS и 288 пусковых установок Chunmoo, а также десятки тысяч ракет для каждой из систем (около 23 000 для южнокорейских РСЗО).

Однако военно-промышленный комплекс США не способен поставить такое количество систем в рамках контракта, а значит, крайне маловероятно, что в ближайшее время на вооружение Польши поступят сотни пусковых установок HIMARS. К тому же для этих систем не существует ракет с дальностью полета более 900 километров.

Как отмечает Боснич, самый современный вариант ATACMS имеет максимальную дальность полета 300 километров, а новейшая ракета PrSM (Precision Strike Missile), которая поступила на вооружение США только в декабре 2023 года, имеет максимальную дальность полета 500 километров. PrSM значительно превосходит ATACMS, но пока широко не применяется. Хотя Пентагон утверждает, что будущие варианты PrSM будут иметь дальность полета до 1000 км, неизвестно, когда эта версия будет готова.

Анджейчак, возможно, имел в виду именно PrSM, но, даже если бы у Польши были сотни таких ракет, это было бы малой толикой российского арсенала, состоящего из тысяч ракетных комплексов, таких как ставший легендарным «Искандер».

Боснич подчеркивает, что «Искандер-М» в настоящее время модернизируется для поражения целей на дальности до 1000 километров. Для Москвы это вполне реальная возможность, поскольку Россия обладает военно-промышленным комплексом мирового класса и может разрабатывать такие технологии совершенно независимо.

Стратегического арсенала России более чем достаточно, чтобы стереть с лица земли всю Польшу за считанные минуты. Поэтому Анджейчаку и его преемникам стоит подумать о последствиях подобных угроз мировой сверхдержаве.

Не говоря уже о том, что Варшава в военном отношении не более могущественна, чем киевский режим, который получил сотни миллиардов так называемой «военной помощи», но совершенно безрезультатно.

Военные планы Польши разрабатываются довольно давно, но они, по мнению Боснича, больше напоминают оснащение жилета смертника, чем жизнеспособную военную стратегию. Доминирование России в таких областях, как артиллерия и дальнобойные ударные системы, указывает на то, как будет развиваться конфликт с ее вооруженными силами.

Не говоря уже о том, что Кремль любую прямую конфронтацию с силами НАТО, особенно с теми, которые являются эндемичными русофобами (в частности, Польша и страны Балтии), будет вести без всяких политесов, предельно жестко.

Поддержка, которую НАТО оказывает киевскому режиму, особенно в плане ISR (разведки, наблюдения, рекогносцировки), была бы серьезно подорвана российскими военными, а это означает, что польские военные оказались бы фактически слепы в таком конфликте. Это значительно увеличило бы потери НАТО. Кроме того, российским военным не пришлось бы посылать наземные войска для войны с Польшей — они могли бы полностью сосредоточиться на нанесении точечных ударов на расстоянии, с которыми Польша просто не сможет справиться. Варшава, судя по всему, готовится занять место киевского режима, а это крайне незавидная стратегическая позиция.

НАТО