В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане

«Завтра начинается досрочное голосование и наши наблюдатели уже планируют начать посещать избирательные участки для того, чтобы наблюдать за ним. У нас очень хороший контакт с ЦИК РУз. Мы получаем оттуда помощь, поддержку, любую информацию, которая нас интересует», — подчеркнул Лебедев.