В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно. Об этом на брифинге в Исполнительном комитете СНГ во вторник заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«Базируясь на той информации, которую мы получаем сейчас от миссии СНГ из Ташкента, хочу сказать, что подготовка к выборам проходит спокойно, организованно, достойно», — сказал он.
По словам генсека СНГ, данный факт является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных людей.
«Избирательная система, законодательство в Узбекистане совершенствуются. Кодексы, законы в странах СНГ, в том числе в Узбекистане, регламентирующие организацию выборного процесса, не только приближены к так называем общедемократическим нормам, но и превосходят их», — подчеркнул Лебедев.
Лебедев добавил, что сам, как глава миссии, планирует прибыть в Ташкент 24 октября.
«Самая напряженная работа будет в день выборов. Мы с раннего утра отправимся на избирательные участки».
Восемь долгосрочных наблюдателей с 25 сентября уже работают в республике и встречаются с представителями структур, ответственных за организацию голосования. Краткосрочные наблюдатели начнут прибывать в Узбекистан примерно за три дня до начала выборов.
«Завтра начинается досрочное голосование и наши наблюдатели уже планируют начать посещать избирательные участки для того, чтобы наблюдать за ним. У нас очень хороший контакт с ЦИК РУз. Мы получаем оттуда помощь, поддержку, любую информацию, которая нас интересует», — подчеркнул Лебедев.