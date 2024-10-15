Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноперекопске выбрали главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Главой администрации Красноперекопска в Крыму избран Олег Бурлака, решение принято на сессии городского совета во вторник. Об этом РИА Новости Крым сообщила управделами Красноперекопского горсовета Ирина Семенова.

По ее словам, в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации победили два кандидата — замглавы администрации Олег Бурлака, на которого ранее были возложены обязанности градоначальника, и замначальника железнодорожного цеха Крымского содового завода Сергей Гирский.

«Обе кандидатуры поданы на рассмотрение депутатского корпуса. Сегодня в 14:00 состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой присутствовал 21 депутат. Кандидатуру Олега Николаевича Бурлаки депутаты поддержали единогласно».

рассказала Семенова

Ранее депутаты городского совета Армянска утвердили назначение Василия Телиженко на пост главы администрации города.