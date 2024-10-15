В Красноперекопске выбрали главу администрации

По ее словам, в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации победили два кандидата — замглавы администрации Олег Бурлака, на которого ранее были возложены обязанности градоначальника, и замначальника железнодорожного цеха Крымского содового завода Сергей Гирский.