В Красноперекопске выбрали главу администрации

По ее словам, в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации победили два кандидата — замглавы администрации Олег Бурлака, на которого ранее были возложены обязанности градоначальника, и замначальника железнодорожного цеха Крымского содового завода Сергей Гирский.
«Обе кандидатуры поданы на рассмотрение депутатского корпуса. Сегодня в 14:00 состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой присутствовал 21 депутат. Кандидатуру Олега Николаевича Бурлаки депутаты поддержали единогласно».
Ранее депутаты городского совета Армянска утвердили назначение Василия Телиженко на пост главы администрации города.