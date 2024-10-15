В Ростове-на-Дону приступил к работе новый председатель Областного суда

В Ростове-на-Дону состоялась церемония, посвященная назначению Василия Тарасова на пост председателя Ростовского областного суда. Специалиста представил заместитель председателя Верховного Суда России Сергей Рудаков. Об этом стало известно сегодня, 15 октября.
Напомним, Василия Тарасова назначили на пост по указу президента России Владимира Путина, также кандидатуру специалиста согласовали в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Нового главу суда избрали на шестилетний срок.
Ранее Василий Тарасов работал в органах прокуратуры, в Туапсинском городском суде Краснодарского края, а также в разные годы возглавлял Саратовский и Воронежский областные суды.
Добавим, до нового назначения в должности и.о. председателя Ростовской областного суда работала Фарида Калюжина. Кадровые перестановки произошли после массовой проверки судей и отставки прежнего председателя Облсуда Елены Золотаревой.