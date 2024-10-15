В Башкирии предприятиям переработки выделили 100 млн рублей субсидий.

— В республике производство пищевых продуктов выросло на 29% за пять лет. За этот период более чем в три раза увеличилось производство мяса, в 2,5 раза — мясных полуфабрикатов, в 2,3 раза — крупы. Выросло производство растительных масел, сахара и сыров. Росту объемов производства пищевой продукции способствовали действующие меры государственной поддержки, — прокомментировал и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.