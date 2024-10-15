В Башкирии предприятиям переработки выделили 100 млн рублей субсидий.

В Башкирии 46 предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности возместили часть затрат на приобретение оборудования. Общий объем господдержки в 2024 году составил 100 млн рублей, сообщили в минсельхозе РБ.
Средства выделены в рамках республиканской программы развития пищепрома и переработки, которая работает с 2022 года.
За время действия программы поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан более 100 производств обновили и модернизировали свои перерабатывающие мощности. Всего приобретено более 600 единиц техники и оборудования почти на 700 млн рублей.
— В республике производство пищевых продуктов выросло на 29% за пять лет. За этот период более чем в три раза увеличилось производство мяса, в 2,5 раза — мясных полуфабрикатов, в 2,3 раза — крупы. Выросло производство растительных масел, сахара и сыров. Росту объемов производства пищевой продукции способствовали действующие меры государственной поддержки, — прокомментировал и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.
Как сообщал Башинформ, в 2023 году круг получателей господдержки был расширен за счёт новых направлений и снижены административные барьеры.