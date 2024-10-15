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В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В Крыму предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полуострова и его жителей, но киевский режим будет пытаться наносить удары по региону с целью показать западным хозяевам какой-то успех в свете приближающихся выборов в США. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«До выборов в США остались считанные недели, и украинской банде нужно показать свой успех. Они умеют пиариться на этом всем и будут пытаться делать любые гадости, где это только возможно, где они найдут слабое место. Никаких моральных ограничений у них не было и нет», — сказал спикер крымского парламента.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ, силовые и правоохранительные структуры и органы власти принимают необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности региона.

«Мы стараемся в рамках наших полномочий делать все возможное. В этом плане Крым выглядит относительно неплохо. Тем не менее, враг опасен, и никаких поводов расслабляться не должно быть. Крым живет своей жизнью, но мы достаточно мобилизованы».

подчеркнул Константинов

Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» отмечал, что угрозы для полуострова исходят в основном из трех украинских регионов — Одесской и Николаевской областей, а также правобережья Херсонщины. По его словам, совершая попытки атаковать Крым, ВСУ используют "довольно широкий спектр боевых средств, в том числе дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые запускаются с модернизированных бомбардировщиков Су-24.

Как заявил ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Крымский мост остается приоритетной для киевского режима целью ударов британскими ракетами Storm Shadow.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.