В Крыму связали атаки на полуостров с выборами в США

«До выборов в США остались считанные недели, и украинской банде нужно показать свой успех. Они умеют пиариться на этом всем и будут пытаться делать любые гадости, где это только возможно, где они найдут слабое место. Никаких моральных ограничений у них не было и нет», — сказал спикер крымского парламента.