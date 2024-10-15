Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий Голубев утвердил список лучших поселений Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил итоги ежегодных областных конкурсов на звания «Лучшее поселение области» и «Лучшее территориальное общественное самоуправление в области». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так, среди поселений, на территории которых находится административный центр муниципального района, первое место заняло Казанское сельское поселение Верхнедонского района, на втором месте — Усть-Донецкое городское поселение, на третьем — Белокалитвинское городское поселение.

В категории «Поселения с численность населения свыше 3 тыс. человек» первое место присуждено Екатериновскому сельскому поселению Сальского района, второе -Малокирсановскому сельскому поселению Матвеево-Курганского района, третье — Верхнесоленовскому сельскому поселению Веселовского района.

В номинации «Поселения с численностью населения до 3 тыс. человек» победителем признано Калитвенское сельское поселение Каменского района. Второе и третье места достались Краснооктябрьскому сельскому поселению Веселовского района и Вознесенскому сельскому поселению Морозовского района соответственно.

В областном конкурсе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) городских округов первое место получило ТОС № 2 Советского района Ростова, второе — ТОС № 39 Таганрога, третье место — ТОС «Созвездие» Волгодонска.

Лучшим территориальным общественным самоуправлением городских и сельских поселений признан ТОС «Общественный музей села Ивановка» Ивановского сельского поселения Сальского района, а победителем среди территориальных общественных самоуправлений административных центров районов стал ТОС «Лотос» Целинского сельского поселения.