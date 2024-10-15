«В каждую сферу проникают инновации» — Шавкат Мирзиёев посетил АГМК

Инженерные школы организуются в составе высших образовательных учреждений по ведущим направлениям. В них будут углубленно преподаваться математика, физика, химия, инженерная графика, информатика и иностранные языки. Бакалавриат и магистратура будут организованы по схеме «4+1». Студенты будут отбираться со второго курса по специальностям для подготовки целевых кадров для промышленных партнеров.