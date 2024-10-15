Еще одного чиновника освободили от должности в Талгаре

Произошло это после убийства в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Конфликт в магазине с последующей потасовкой случился в ночь на 4 октября. Сегодня во время брифинга стало известно, что по делу задержаны 10 человек. Также полицейские показали кадры с места преступления и рассказали о подозреваемых.