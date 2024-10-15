Расписание некоторых пригородных поездов в Башкирии изменится

18 октября на станции Улу-Теляк железнодорожники выполнят полный цикл ремонтно-путевых работ по укладке новых стрелочных переводов. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Аша и Раевка Куйбышевской железной дороги. Движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме.
Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону