Расписание некоторых пригородных поездов в Башкирии изменится

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775−00−00 , в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах.