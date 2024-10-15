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Расписание некоторых пригородных поездов в Башкирии изменится

Расписание некоторых пригородных поездов в Башкирии изменится в предстоящую пятницу в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Источник: Башинформ

18 октября на станции Улу-Теляк железнодорожники выполнят полный цикл ремонтно-путевых работ по укладке новых стрелочных переводов. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Аша и Раевка Куйбышевской железной дороги. Движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775−00−00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах.