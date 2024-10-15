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Тарлев: государственные учреждения сегодня заняты выборами, а не подготовкой к зиме

Политик считает, что Молдова не готова к зиме, так как власти страны сегодня занимаются исключительно избирательной кампанией.

Предстоящий холодный период года сильно беспокоит население Молдовы. Опыт прошлых лет заставляет задуматься об очередном повышении тарифов на свет, газ и прочие коммунальные услуги. Складывается впечатление, что власти, занятые избирательной кампанией, просто забыли о повседневных проблемах граждан. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Открытой информации о проделанной работе, о подготовке страны и национальной экономики к зимнему периоду, к сожалению, нет. Я не один год проработал в правительстве Молдовы и знаю, что подготовка к зиме является сложным процессом. Ответственное руководство обычно готовит сани летом, чтобы 1 октября страна была готова», — рассказал бывший премьер-министр.

Он назвал ситуацию с подготовкой к очередному отопительному сезону в Молдове «очень тревожной».

Ранее госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан в рамках передачи на общественном телевидении заявил, что накопленных Молдовой запасов природного газа хватит стране на 20 дней зимы.