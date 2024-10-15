Тарлев: государственные учреждения сегодня заняты выборами, а не подготовкой к зиме

«Открытой информации о проделанной работе, о подготовке страны и национальной экономики к зимнему периоду, к сожалению, нет. Я не один год проработал в правительстве Молдовы и знаю, что подготовка к зиме является сложным процессом. Ответственное руководство обычно готовит сани летом, чтобы 1 октября страна была готова», — рассказал бывший премьер-министр.