Politico: страны Персидского залива отказались поддержать позицию ЕС в отношении России

Согласно Politico, в проекте совместного заявления Евросоюз изо всех сил пытался привлечь страны Персидского залива к выполнению ряда проукраинских обязательств.
Например, в одном из разделов заявления Евросоюз предложил формулировку, призывающую все страны отказаться от предоставления материальной помощи России и осудить Иран за передачу Москве ракет и беспилотников для использования против Украины. Но вместо этого страны Персидского залива настаивали на более общей формулировке, призывающей все страны прекратить поставки оружия для сторон этого конфликта. В итоге в официальном совместном заявлении этот пункт решили вообще исключить, пишет Politico.
Кроме того, страны Персидского залива предложили исключить раздел, который обязывал их улучшить совместную работу по обходу санкций в отношении Москвы. Как сообщается, особенно раздражают западных союзников Киева Объединенные Арабские Эмираты, которые помогали России обходить санкции.
Судя по проекту документа, стороны договорились о том, что осудят серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые вызывают острую обеспокоенность в связи с приближением зимы. Но при этом Россия прямо не упоминается в тексте. Работу над заявлением стороны планируют завершить во вторник.
Членами ССАГПЗ являются Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт. Эти геостратегические партнеры создали Совет сотрудничества из-за сложных геополитических обстоятельств.