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Politico: страны Персидского залива отказались поддержать позицию ЕС в отношении России

Первый саммит между лидерами Европейского союза и Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) состоится в Брюсселе 16 октября под сопредседательством главы Европейского совета Шарля Мишеля и эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани. Однако еще до выхода официального совместного заявления, изданию Politico стало известно, что страны Персидского залива отказались поддерживать позицию Евросоюза по российско-украинскому конфликту и санкциям в отношении России.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Politico, в проекте совместного заявления Евросоюз изо всех сил пытался привлечь страны Персидского залива к выполнению ряда проукраинских обязательств.

Саммит ЕС-ССАГПЗ задуман как демонстрация единства по всем вопросам — от торговли до вопросов энергетики и безопасности. Но из проекта совместного заявления, просочившегося в прессу в понедельник, стало известно об ожесточенных спорах между ЕС и странами Персидского залива по поводу военного конфликта на Украине.

Например, в одном из разделов заявления Евросоюз предложил формулировку, призывающую все страны отказаться от предоставления материальной помощи России и осудить Иран за передачу Москве ракет и беспилотников для использования против Украины. Но вместо этого страны Персидского залива настаивали на более общей формулировке, призывающей все страны прекратить поставки оружия для сторон этого конфликта. В итоге в официальном совместном заявлении этот пункт решили вообще исключить, пишет Politico.

Кроме того, страны Персидского залива предложили исключить раздел, который обязывал их улучшить совместную работу по обходу санкций в отношении Москвы. Как сообщается, особенно раздражают западных союзников Киева Объединенные Арабские Эмираты, которые помогали России обходить санкции.

Спор насчет формулировок совместного заявления отражает продолжающиеся трудности, с которыми столкнулись ЕС и западные сторонники Киева, пытаясь привлечь в свою коалицию другие страны для поддержки Украины и сдерживания России.

Судя по проекту документа, стороны договорились о том, что осудят серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые вызывают острую обеспокоенность в связи с приближением зимы. Но при этом Россия прямо не упоминается в тексте. Работу над заявлением стороны планируют завершить во вторник.

Членами ССАГПЗ являются Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт. Эти геостратегические партнеры создали Совет сотрудничества из-за сложных геополитических обстоятельств.

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