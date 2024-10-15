Politico: страны Персидского залива отказались поддержать позицию ЕС в отношении России

Например, в одном из разделов заявления Евросоюз предложил формулировку, призывающую все страны отказаться от предоставления материальной помощи России и осудить Иран за передачу Москве ракет и беспилотников для использования против Украины. Но вместо этого страны Персидского залива настаивали на более общей формулировке, призывающей все страны прекратить поставки оружия для сторон этого конфликта. В итоге в официальном совместном заявлении этот пункт решили вообще исключить, пишет Politico.