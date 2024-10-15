Мазепина выдвинули на пост президента Федерации водных видов спорта России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России.
«Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он давно поддерживает спорт в России, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой он будет избран, запланирована на 31 октября в Москве. Плавание стабильно входит в тройку самых популярных видов спорта в нашей стране. Им занимаются более 2 миллионов граждан России. А наши профессиональные пловцы привозят десятки медалей с международных состязаний. На Играх БРИКС они взяли 58 призовых мест», — написал Дегтярев в Telegram-канале.
«Поэтому министерство прилагает особые усилия по развитию инфраструктуры для плавания. Мы строим бассейны, спорткомплексы, готовим тренеров, открываем новые секции для детей и, конечно, стремимся, чтобы этой дисциплиной управляли лучшие профессионалы. Желаю успеха Дмитрию Аркадьевичу на новом поприще. Убежден, что объединенная Федерация водных видов спорта России под его началом добьется еще больших успехов», — добавил министр.