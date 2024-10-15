Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма

«Мы не торопимся (с утверждением нового гимна республики — ред.), нет задачи сделать это быстро. Но уже поступили десятки вариантов, среди них есть реально хорошие стихи. Люди присылают мне варианты гимна даже в СМС-ках. Однозначно эта инициатива всколыхнула нашу творческую общественность», — сказал спикер крымского парламента.
По словам Константинова, принять участие в конкурсе по утверждению нового гимна республики может абсолютно любой человек, и не обязательно крымчанин.
«Нет такого условия, чтобы автором был обязательно крымчанин. У нас очень много людей, которые являются крымчанами не по крови, а по духу, которые поддерживали нас. Единственное условие — автор должен быть патриотом России и Крыма», — добавил политик.
О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.
По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.