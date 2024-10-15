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Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В комиссию по подготовке нового гимна Крыма поступили уже десятки вариантов текста, среди них есть очень хорошие стихи. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не торопимся (с утверждением нового гимна республики — ред.), нет задачи сделать это быстро. Но уже поступили десятки вариантов, среди них есть реально хорошие стихи. Люди присылают мне варианты гимна даже в СМС-ках. Однозначно эта инициатива всколыхнула нашу творческую общественность», — сказал спикер крымского парламента.

По словам Константинова, принять участие в конкурсе по утверждению нового гимна республики может абсолютно любой человек, и не обязательно крымчанин.

«Нет такого условия, чтобы автором был обязательно крымчанин. У нас очень много людей, которые являются крымчанами не по крови, а по духу, которые поддерживали нас. Единственное условие — автор должен быть патриотом России и Крыма», — добавил политик.

О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.

По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.