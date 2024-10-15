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Максим Зацепин избран главой Семилукского района Воронежской области

Депутаты Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области на сегодняшней сессии единогласно избрали главой района Максима Зацепина, с сентября занимающего эту должность в статусе исполняющего обязанности. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

Всего в конкурсе на пост главы района приняли участие четыре человека. Трое их них прошли предварительный отбор, помимо господина Зацепина, это были начальник отдела экономики администрации Хохольского района Воронежской области Инна Куперман и сотрудник ЮВЖД Денис Паневин. Госпожа Куперман вышла в финал процедуры вместе с господином Зацепиным, ее кандидатура также выносилась на голосование депутатов.

Максим Зацепин родился в 1986 году в Воронеже. На госслужбе с 2019 года. Был замдиректора регионального Фонда капремонта, был замруководителя областного департамента дорожной деятельности, в 2019—2023 годах руководил региональным департаментом ЖКХ и энергетики. В прошлом году перешел на работу в воронежский филиал «Россетей» на должность замдиректора.

Должность главы Семилукского района Воронежской области освободилась в конце августа, когда свои полномочия досрочно сложил Геннадий Швырков. Он был назначен министром промышленности, торговли и туризма Воронежской области.