Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью

Сейм Литвы поддержал предложение о расторжении соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью, пишет БелТА.
Как сообщили в литовском парламенте, за расторжение таможенного соглашения с Беларусью единогласно проголосовал 81 член литовского Сейма. Если проект будет одобрен, документ рассмотрят в основном назначенном комитете по иностранным делам. К этому вопросу литовские парламентарии намерены вернуться на заседании 5 ноября.
Кроме того, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество Литвы с Беларусью полностью приостановлено. А двусторонние соглашения между странами «применимы лишь в ограниченной степени».
Данным документом, по словам главы литовского Минфина власти собираются «узаконить статус-кво».
— Этого сотрудничества на самом деле не существует, поэтому планируем денонсировать это соглашение о сотрудничестве, — прокомментировала она.
Напомним, договор о таможенном сотрудничестве власти Беларуси и Литвы заключили в 1996 году.
Ранее уже сообщалось о том, что Литва прекращает договор с Беларусью о таможенном сотрудничестве.
А Генпрокуратура сообщила, что Беларусь хочет вернуть ценности, похищенные в годы Великой Отечественной войны.