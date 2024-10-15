Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью

Как сообщили в литовском парламенте, за расторжение таможенного соглашения с Беларусью единогласно проголосовал 81 член литовского Сейма. Если проект будет одобрен, документ рассмотрят в основном назначенном комитете по иностранным делам. К этому вопросу литовские парламентарии намерены вернуться на заседании 5 ноября.