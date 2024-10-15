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Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью

В Сейме Литвы проголосовали за расторжение таможенного соглашения с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Сейм Литвы поддержал предложение о расторжении соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью, пишет БелТА.

Как сообщили в литовском парламенте, за расторжение таможенного соглашения с Беларусью единогласно проголосовал 81 член литовского Сейма. Если проект будет одобрен, документ рассмотрят в основном назначенном комитете по иностранным делам. К этому вопросу литовские парламентарии намерены вернуться на заседании 5 ноября.

Кроме того, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество Литвы с Беларусью полностью приостановлено. А двусторонние соглашения между странами «применимы лишь в ограниченной степени».

Данным документом, по словам главы литовского Минфина власти собираются «узаконить статус-кво».

— Этого сотрудничества на самом деле не существует, поэтому планируем денонсировать это соглашение о сотрудничестве, — прокомментировала она.

Напомним, договор о таможенном сотрудничестве власти Беларуси и Литвы заключили в 1996 году.

Ранее уже сообщалось о том, что Литва прекращает договор с Беларусью о таможенном сотрудничестве.

А Генпрокуратура сообщила, что Беларусь хочет вернуть ценности, похищенные в годы Великой Отечественной войны.