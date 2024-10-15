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В столице Татарстана 21 октября откроют Дом БРИКС

Он появится в ТЦ «Корстон».

Источник: Комсомольская правда

В столице Татарстана 21 октября откроют Дом БРИКС. Он расположится в ТЦ «Корстон». Торжественная церемония открытия состоится в ЖК Luciano Vita Club, сообщили в пресс-службе Евразийского международного университета.

Гостями мероприятия станут дипломаты стран объединения, представители МИД России, органов власти Татарстана и лидеры делового сообщества. Дом БРИКС нужен для создания постоянной площадки для выхода предприятий региона на международный рынок, установления деловых и гуманитарных связей с зарубежными странами.

Также одной из целей является формирования позитивного имиджа Татарстана в мире. В планах создать сеть из Домов БРИКС, где будут проходить конференции, фестивали, выставки, деловые встречи.

Напомним, в дни проведения саммита БРИКС турпоток в Казань максимально снизят. Это решение принято в связи с рядом вводимых ограничений нужных для обеспечения безопасности.

БРИКС