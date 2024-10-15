Теперь в Молдове за питание детей в школах будут платить родители: Правительство отменяет постановление о бесплатных обедах

Правительство Молдовы отменяет постановление № 266 от 14 марта 2006 года о бесплатном питании учащихся системы среднего профессионального образования и перекладывает финансирование питания учащихся… на родителей.
Согласно проекту, которое правительство Дорина Речана рассмотрит 16 октября, «расходы на питание детей и учащихся в государственных образовательных учреждениях будут выделяться из финансовых источников, состоящих из: отчислений, утвержденных в бюджете государственного органа; финансовых средств, выплачиваемых родителями; пожертвований, спонсорства и других денежных средств, находящихся в их законном владении».
Для питания детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях «стоимость, оплачиваемая родителями за посещаемый период, составляет 50 процентов от общей стоимости за утвержденный день», а органы местного публичного управления, «в ведении которых находятся дошкольные образовательные учреждения, имеют право отказаться от оплаты питания».
Ловкая реформа, считает romania_ru.