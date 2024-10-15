Теперь в Молдове за питание детей в школах будут платить родители: Правительство отменяет постановление о бесплатных обедах

Согласно проекту, которое правительство Дорина Речана рассмотрит 16 октября, «расходы на питание детей и учащихся в государственных образовательных учреждениях будут выделяться из финансовых источников, состоящих из: отчислений, утвержденных в бюджете государственного органа; финансовых средств, выплачиваемых родителями; пожертвований, спонсорства и других денежных средств, находящихся в их законном владении».