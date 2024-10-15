Очередные обыски: сотрудники НАЦ нагрянули в офисы оппозиции на севере Молдовы

В пятницу, 11 октября, обыски прошли в Оргееве у 18 госслужащих, включая мэра и заместителя мэра, главного архитектора, инспектора и нескольких советников районного совета. По итогам задержаны четыре человека, всего 18 признаны подозреваемыми. Есть задержанные и среди лидеров территориальной организации блока «Победа».