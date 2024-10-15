Очередные обыски: сотрудники НАЦ нагрянули в офисы оппозиции на севере Молдовы

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры города Бельцы провели на севере Молдовы обыски по уголовному делу, возбужденному по факту подкупа избирателей и незаконного финансирования политических партий.
Как сообщили в НАЦ, «рейды были направлены против бельцкого офиса политической партии и лиц, связанных с этой партией».
Название политформирования не сообщается, однако, судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, речь идет об оппозиционном блоке «Победа».
По данным НАЦ, «лица подозреваются в подкупе избирателей, составлении списков заинтересованных лиц, передаче данных о коррумпированных избирателях финансовым учреждениям за пределами Республики Молдова».
В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, денежные средства и черновые записи.
В пятницу, 11 октября, обыски прошли в Оргееве у 18 госслужащих, включая мэра и заместителя мэра, главного архитектора, инспектора и нескольких советников районного совета. По итогам задержаны четыре человека, всего 18 признаны подозреваемыми. Есть задержанные и среди лидеров территориальной организации блока «Победа».
В начале октября обыски у представителей оппозиции прошли в Комрате.