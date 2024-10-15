Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Власти Молдавии намеренно ограничивают оппозицию в праве агитировать против референдума о евроинтеграции, заявила во вторник депутат парламента Ирина Лозован.
Представители партии «Возрождение» в воскресенье вечером не смогли забрать из типографии партию газет, хотя у них были необходимые документы. Они направили жалобу в полицию, а также призвали наблюдателей и международные структуры обратить внимание на ситуацию.
«Мы понимаем, что нас ограничивают в агитации, хотя мы были официально зарегистрированы в качестве участника референдума. Это беззаконие! Нам просто пытаются закрыть рот и сделать все возможное, чтобы мы не смогли общаться с избирателями», — заявила Лозован журналистам.
По ее словам, газеты остались у сотрудников полиции, их отказываются возвращать представителям партии.
«Действия партии “Возрождение” были абсолютно законными. Были собраны пожертвования, перенаправлены на избирательный счет партии. Из этого счета были оплачены и напечатаны газеты, которые должны дойти до избирателя до дня тишины. Мы будем стоять на своем и будем добиваться, чтобы каждая отпечатанная газета дошла до избирателя», — подчеркнула депутат.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.