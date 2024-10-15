Генсек НАТО Рютте: новый орган альянса для Украины поможет переменам на поле боя

Теперь самый главный вопрос для Украины — объемы и сроки поставок вооружения, военной и специальной техники. Подобные вопросы будут решаться далеко не в Висбадене. Решения такого уровня как принимались, так и будут принимать в Белом доме и Пентагоне. И совершенно очевидно, что ~сейчас они поставлены «на паузу»~. Это не означает, что поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ прекращены. Они будут продолжаться в объемах, предназначенных для того, чтобы не допустить обвала украинского фронта. Но принципиально до 5 ноября ничего существенно не произойдет.