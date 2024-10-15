США поставили Израилю ультиматум

«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.
Заявление прозвучало на фоне недавнего решения США развернуть в Израиле батарею противоракетных комплексов высотного и заатмосферного перехвата THAAD, которой будут управлять американские военные. Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отразить возможные атаки со стороны Ирана.
Израиль неоднократно обвиняли в создании помех для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В свою очередь, еврейское государство это отрицает и публикует отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава ввезли более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Армия Израиля после беспрецедентной по масштабу атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года начала военную операцию «Железные мечи». Анклав оказался в полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.