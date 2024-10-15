США поставили Израилю ультиматум

«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.