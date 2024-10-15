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США поставили Израилю ультиматум

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США остановят поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на письмо американских чиновников.

Источник: AP 2024

«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.

Американскую администрацию тревожит ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, Вашингтон требует принять срочные меры, чтобы изменить это. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов начиная с марта.

Заявление прозвучало на фоне недавнего решения США развернуть в Израиле батарею противоракетных комплексов высотного и заатмосферного перехвата THAAD, которой будут управлять американские военные. Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отразить возможные атаки со стороны Ирана.

Израиль неоднократно обвиняли в создании помех для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В свою очередь, еврейское государство это отрицает и публикует отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава ввезли более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Армия Израиля после беспрецедентной по масштабу атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года начала военную операцию «Железные мечи». Анклав оказался в полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.