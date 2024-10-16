Asia Times: все складывается не в пользу Зеленского

В мае 2023 года Владимир Зеленский отправился в турне по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой западных партнеров в преддверии летнего контрнаступления Украины. Тогда его турне было относительно успешным, а вот последующее контрнаступление не увенчалось особым успехом. В 2024 году история повторяется, но каковы будут результаты, рассуждает в Стефан Вольфф в статье для Asia Times.

Источник: AP 2024

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Как говорится в статье, Зеленский снова посещает Лондон, Париж, Рим и Берлин в поисках поддержки Запада для своего «плана победы».

Однако сейчас ситуация для Украины на поле боя складывается явно не в ее пользу, притом что Зеленскому еще предстоит тяжелая борьба на дипломатическом фронте.

Первоначальный план Зеленского и его союзников состоял в том, чтобы собраться на заседание контактной группы на авиабазе Рамштайн. В связи с запланированным участием президента США Джо Байдена встреча планировалась на уровне глав государств и правительств. Также ожидалось, что будет сделано несколько громких заявлений о продолжающейся поддержке Украины.

Но из-за урагана «Милтон» Байден отменил свою поездку. Хотя позднее стало известно, что визит Байдена в Германию перенесен на 18 октября, встреча в Рамштайне по-прежнему откладывается.

По мнению Вольффа, это лишило украинского президента возможности представить «план победы» наиболее важным союзникам: он не смог заручиться их поддержкой, которая необходима для реализации плана. Судя по тому, что было обнародовано или просочилось в прессу, план Зеленского сводится к пяти ключевым требованиям.

Он хочет ускорить процесс вступления Украины в НАТО. Он просит ввести бесполетную зону над Западной Украиной и увеличить количество систем противовоздушной обороны. Зеленский также настаивает на разрешении бить поставляемыми Западом ракетами большой дальности по целям в глубине России; на поставках Taurus, немецких баллистических ракет дальнего радиуса действия, и крупных инвестициях в оборонную промышленность Украины.

Но, как стало понятно во время его поездки в Нью-Йорк и Вашингтон в середине сентября, большинство этих требований в западных столицах не выдвигается.

Хотя президенту Украины удалось убедить Байдена выделить 8 млрд долларов в виде дальнейшей военной помощи, никакого прогресса в снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет по целям на территории России достигнуто не было.

Западные союзники Киева по-прежнему расходятся во мнениях по этому вопросу. И особенно скептически относятся к его стратегической ценности Соединенные Штаты.

Кроме того, перспектива вступления Украины в НАТО остается отдаленной — не в последнюю очередь потому, что для этого требуется согласие всех 32 нынешних государств-членов. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто заявил, что наложит вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Его венгерский коллега Виктор Орбан также хорошо известен своим неприятием вступления Киева в НАТО.

Однако еще больший ущерб стремлениям Украины к вступлению в НАТО наносит аналогичное нежелание как Вашингтона, так и Берлина.

Это сыграло ключевую роль в том, что на двух последних саммитах НАТО в Вильнюсе в 2023 году и Вашингтоне в 2024 году члены альянса лишь подтвердили, что «будущее Украины — в НАТО», но не смогли назвать четкие сроки.

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем 11 октября Зеленский получил еще 1,4 млрд евро на средства противовоздушной обороны, танки, беспилотные летательные аппараты и артиллерию, которые будут совместно поставлены Германией, Бельгией, Данией и Норвегией.

Но баллистические ракеты Taurus, которые занимают первое место в его списке желаний, в этот пакет помощи не вошли.

Хотя это было предсказуемо, отказ стал большим разочарованием для украинского президента. Как и тот факт, что он, по сути, ушел с пустыми руками со своих встреч в Лондоне, Париже и Риме.

Не стоит надеяться, что кто-либо из основных союзников Киева откажется от поддержки Украины. Но столь же очевидно, что они не готовы к ее решительному увеличению.

Об этом лишний раз свидетельствует визит в Киев нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он посетил Украину 3 октября, всего через несколько дней после вступления в должность, чтобы подтвердить неизменность поддержки Североатлантического альянса. Но каким бы символически важным ни был этот визит, Рютте просто подтвердил то, что уже было согласовано, а не объявил о чем-то новом.

Успехи ЕС тоже оказались незначительными. Блок 10 октября объявил, намерен продлить программу подготовки украинских военнослужащих до конца 2026 года. Миссия была запущена в ноябре 2022 года и на сегодняшний день подготовила около 60 000 человек. Это примерно половина всех украинских военнослужащих, прошедших подготовку за рубежом, и в три раза больше тех, кто проходил подготовку в США.

Общий объем помощи ЕС Украине с начала военного конфликта достиг 162 млрд евро, тогда как США выделили Киеву 84 млрд евро. Две трети американской помощи носит военный характер, и она затмевает взносы Германии и Великобритании — двух следующих по величине доноров Киева, каждый из которых направил на эти цели около 10 млрд евро.

Цифры впечатляют, и не может быть никаких сомнений в том, что Украина давно бы проиграла в этом конфликте без поддержки своих западных союзников. Тем не менее факт остается фактом: того, что западные партнеры Украины предоставляют в настоящее время, едва хватает, чтобы предотвратить поражение Украины, не говоря уже о том, чтобы обеспечить реализацию ее «плана победы».