Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента

Орденом Трудовой Славы награжден производственный кооператив имени В. И. Кремко Гродненского района.



Ордена Почета удостоены оператор машинного доения коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Голынка» Зельвенского района Татьяна Григорик, агроном КСУП «Гервяты» Островецкого района Антонина Дерван, начальник комплекса по откорму и доращиванию крупного рогатого скота на 5 тыс. голов районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Олекшицы» Берестовицкого района Норберт Малецкий, водитель автомобиля КСУП «Имени Дзержинского» Слонимского района Петр Петрученя и директор филиала «Острошицкий Городок» ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский” Минского района Александр Юргевич.



Большая группа работников награждена медалью “За трудовые заслуги”. В их числе главный ветеринарный врач ОАО “Смолевичский райагросервис” Максим Гарькавенко, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО “Черлена” Мостовского района Юрий Сливко, главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива “Агрокомбинат Снов” Несвижского района Александр Шаманов.



Почетное звание “Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь” присвоено начальнику свиноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива имени И. П. Сенько Гродненского района Евдокии Досевич, директору ОАО “Крутогорье-Петковичи” Дзержинского района Юрию Климашу, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства КСУП “Пограничный-Агро” Берестовицкого района Александру Кухарчику.



Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси.



За значительный вклад в развитие АПК, достижение высоких производственных показателей ее удостоены 11 человек, среди которых руководитель крестьянского хозяйства “Спартан-Агро” Молодечненского района Игорь Абрамчик, оператор машинного доения ОАО “Кленовичи” Крупского района Елена Аверьянова и главный зоотехник ОАО “Нестановичи-Агро” Логойского района Шака Кейта.