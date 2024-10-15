США хотят разместить в Венгрии самолеты, способные нести ядерное оружие

Расширение является частью претворения в жизнь программы по усилению военного присутствия США в Европе в ответ на проведение Россией военной спецоперации на Украине. Стоимость расширения оценивается в сумму от $25 млн до $50 млн, а выполнить работы рассчитывают чуть меньше чем за два года.