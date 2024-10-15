«Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три», — отметил он.
Подчеркивается, что французское правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать дефицит бюджета, который может достичь шести процентов ВВП в 2024 году.
В статье также говорится, что Франция — не единственная страна, столкнувшаяся с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, добавляет автор публикации.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.