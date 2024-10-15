В Киеве разочарованы отказом Запада открывать «второй фронт» против РФ

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ без помощи Запада, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.