«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками “второго фронта” [против России]», — написал он в Telegram-канале. Подоляк выразил надежду на усиление антироссийских санкций.
Ранее Киев требовал от Запада сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Однако президент страны Владимир Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.
На прошлой неделе Зеленский сообщил о подготовке своего плана завершения конфликта, который был представлен лидерам Великобритании, Германии, Италии, США и Франции. Он предусматривает увеличение поставок вооружений, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, ускоренный процесс по вступлению Украины в НАТО, а затем участие западных стран в восстановлении Украины. Несколько американских и европейских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что реакция союзников Киева на эти предложения была сдержанной.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ без помощи Запада, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.