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Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп отказался подтверждать тиражируемые в США слухи о якобы имевших место его телефонных разговорах после ухода с поста главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: AP 2024

«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — сообщил он в интервью Блумберг, выступая на площадке экономического клуба Чикаго.

В качестве аргумента в пользу диалога между двумя странами, Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Путин и Трамп якобы созванивались семь раз после того, как последний покинул пост президента США.

Путин Владимир
Трамп Дональд