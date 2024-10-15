Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — сообщил он в интервью Блумберг, выступая на площадке экономического клуба Чикаго.
В качестве аргумента в пользу диалога между двумя странами, Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Путин и Трамп якобы созванивались семь раз после того, как последний покинул пост президента США.