Последние зарубежные новости за 15 октября 2024 года: свежие события текущего дня

16 октября в Брюсселе пройдет первый саммит ЕС и ССАГПЗ под сопредседательством Шарля Мишеля и эмира Катара. Однако до выхода совместного заявления стало известно, что страны Персидского залива не поддерживают позицию ЕС по украинскому конфликту и санкциям против России.