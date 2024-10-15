Последние зарубежные новости за 15 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Kan: Нетаньяху и Галант согласовали способ и время ответной атаки по Ирану
Нетаньяху и министр обороны Галант согласовали способ и время атаки на объекты Ирана. Для выполнения операции требуется одобрение кабинета министров. Нетаньяху сообщил Байдену о готовности удара.
Bloomberg: в ЕС обсуждают готовность Европы к зиме при угрозе прекращения поставок газа РФ
Возможное прекращение поставок российского газа через Украину после 2024 года создает риски для энергетической безопасности ЕС. В связи с этим страны ЕС срочно ищут альтернативные источники.
Politico: ЕС не смог настроить против РФ страны Персидского залива
16 октября в Брюсселе пройдет первый саммит ЕС и ССАГПЗ под сопредседательством Шарля Мишеля и эмира Катара. Однако до выхода совместного заявления стало известно, что страны Персидского залива не поддерживают позицию ЕС по украинскому конфликту и санкциям против России.
Стало известно отношение Трампа к Украине во время президентства
По словам советника Дональда Трампа Кита Келлога, Украина не была в списке реальных проблем США во время его президентства. В книге Боба Вудворда «Война» говорится, что в центре внимания находились Иран, КНДР и Китай. Пресс-секретарь Трампа назвал эти утверждения вымышленными.
Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ
Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета. Министр обороны Себастьян Лекорню отметил, что вместо запланированных трех миллиардов евро выделят более двух. Дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2024 году.