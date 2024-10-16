Замглавы района в Волгоградской области оштрафовали за равнодушие к жителям

— Установлено, что 25 и 26 июня текущего года в администрации зарегистрированы обращения местного жителя по вопросу в сфере земельных правоотношений. Вопреки требованиям законодательства проверка доводов обращений фактически не организована, ответы заявителю не направлены, — рассказала Черединина.