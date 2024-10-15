Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 15 октября 2024 года

Израильская армия (ЦАХАЛ) осуществляет план по уничтожению голодом жителей Газы, пишет издание Financial Times. Этот план, известный как «План генералов», направлен на давление на ХАМАС, с целью принудить его к сдаче переговорных позиций. В рамках этого плана северная часть Газы будет изолирована, и помощь жителям будет прекращена. ХАМАС утверждает, что план уже реализуется с начала октября, с целью переселения жителей на юг. Ранее США предупредили Израиль о возможной приостановке поставок оружия в случае ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.