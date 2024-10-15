Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 15 октября 2024 года

WP: Нетаньяху сообщил Байдену о планах Израиля атаковать военные объекты Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Джо Байдену о готовности атаковать иранские военные объекты в ответ на ракетную атаку 1 октября. Он пообещал, что ответная атака будет рассчитана так, чтобы избежать влияния на предстоящие в ноябре выборы президента США. Это способствовало решению Байдена отправить Израилю систему ПРО THAAD, запрос на которую поступил несколько недель назад.
СМИ: США пригрозили Израилю прекратить поставки оружия из-за кризиса в Газе
Администрация США предупредила Израиль о необходимости решить гуманитарный кризис в течение месяца, иначе будет введено эмбарго на поставки оружия, сообщил израильский телеканал N12. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин передали требование израильскому министру Рону Дермеру. Если гуманитарный кризис в секторе Газа продолжится через 30 дней, поставки оружия будут автоматически остановлены. Вашингтон выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Газе, где в сентябре было отправлено минимальное количество гуманитарных грузов за полгода.
FT: Израиль реализовывает план по уничтожению жителей Газы голодом
Израильская армия (ЦАХАЛ) осуществляет план по уничтожению голодом жителей Газы, пишет издание Financial Times. Этот план, известный как «План генералов», направлен на давление на ХАМАС, с целью принудить его к сдаче переговорных позиций. В рамках этого плана северная часть Газы будет изолирована, и помощь жителям будет прекращена. ХАМАС утверждает, что план уже реализуется с начала октября, с целью переселения жителей на юг. Ранее США предупредили Израиль о возможной приостановке поставок оружия в случае ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.
Командующий КСИР появился на публике вопреки сообщениям о его гибели
Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике, опровергнув слухи о своей гибели. Он присутствовал на церемонии возвращения тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана, погибшего от израильского авиаудара в Бейруте.