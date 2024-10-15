Джонсон раскрыл причины холодного приема Путина в Британии в 2003 году

Политик вспомнил, как оказался на торжественном ужине в честь приезда Путина. По его словам, российский лидер пришел «в необычном вечернем костюме, с галстуком-бабочкой цвета слоновой кости, который не подходил к его рубашке и казался слишком большим для его головы». Джонсон отметил, что все присутствующие на ужине «дружно выражали свое согласие с его словами» и даже «выпили за него пять разных сортов водки», отношение лондонской публики к нему можно было выразить как «покровительствующее», но не равное.