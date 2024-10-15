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Чехия вернула отозванного в 2022 году посла в Москву

Новым послом Чехии в Москве станет Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, сообщили Чешскому информационному агентству (CTK) в МИДе. Он вступит в должность в первые месяцы 2025 года.

Источник: AP 2024

После начала боевых действий на Украине Чехия отозвала посла для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже — временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является временный поверенный Ян Ондржейка.

«Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, — Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», — так возвращение посла в Россию прокомментировал глава МИД Чехии Ян Липавский (цитата по CTK).

С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. В конце 2022 года он вернулся в Прагу. В мае 2024 года правительство Чехии официально отозвало посла. В материале CTK отмечается, что чешские чиновники «долгое время спорили», стоит ли иметь посла в Москве во время боевых действий на Украине. В июне президент Петр Павел подписал документ о начале работы нового главы дипмиссии.

Даниэль Коштовал на дипломатической службе в МИД Чехии с 1996 года. С 1998 по 2002 год работал в постоянном представительстве Чехии при НАТО. Следующие три года — в посольстве в Москве. В 2009—2011 годах был сотрудником дипмиссии в Вашингтоне, в том числе работал в должности временного поверенного. С 2013 года — замминистра обороны Чехии, с 2018-го — председатель комитета Европейского оборонного агентства. Позднее работал научным сотрудником Пражского центра трансатлантических отношений.

дипломатия