Чехия вернула отозванного в 2022 году посла в Москву

Даниэль Коштовал на дипломатической службе в МИД Чехии с 1996 года. С 1998 по 2002 год работал в постоянном представительстве Чехии при НАТО. Следующие три года — в посольстве в Москве. В 2009—2011 годах был сотрудником дипмиссии в Вашингтоне, в том числе работал в должности временного поверенного. С 2013 года — замминистра обороны Чехии, с 2018-го — председатель комитета Европейского оборонного агентства. Позднее работал научным сотрудником Пражского центра трансатлантических отношений.