15 октября Газета.Ру Политика

Подоляк: Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта» против России

У США есть план по завершению конфликта на Украине, который предполагает «территориальные компромиссы», но он не устраивает Зеленского. Экс-посол Украины в Вашингтоне Чалый сообщил, что американцы уже просили президента Украины «быть более гибким». В офисе Зеленского же заявили, что не ждут «открытия второго фронта» против Москвы, но просят союзников ужесточить санкции.