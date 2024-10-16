Американская армия использовала российский вертолет на учениях

Там подчеркнули, что речь идет «просто об учениях». В командовании отказались раскрыть, почему использовался именно российский вертолет, сославшись на интересы безопасности.
В начале октября вертолет Ми-17 заметили в аэропорту Южной Каролины, где он останавливался для быстрой дозаправки.
До этого в сентябре появились сообщения, что украинскую модификацию советского танка Т-72 заметили в ходе учений армии США.
Машину применили специалисты 203-го батальона военной разведки армии США. Маневры с имитацией техники и тактики стали частью учений Northern Strike, которые направлены на повышение квалификации бойцов для ведения крупномасштабных боевых действий.