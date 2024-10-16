США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

По его словам, ежегодно Армия и ВВС США принимают участие в более 40 учениях в регионе. Они вскоре будут направлены на «маневренное боевое применение ВВС, способность наращивать воздушную мощь, что основывается на том, что им (самолетам — прим. ТАСС) нужна защита, им нужна доставка боеприпасов, им нужна доставка топлива». «Все это развивается, и вы начнете больше видеть это в совместных учениях ВВС и армии [США со странами], которые мы проведем в регионе, чтобы убедиться, что мы можем реализовать эту крайне сложную концепцию распределения воздушной мощи», — добавил генерал.