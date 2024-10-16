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США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США планирует расширение проводимых в Тихоокеанском регионе учений. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

Источник: Shutterstock

По его словам, ежегодно Армия и ВВС США принимают участие в более 40 учениях в регионе. Они вскоре будут направлены на «маневренное боевое применение ВВС, способность наращивать воздушную мощь, что основывается на том, что им (самолетам — прим. ТАСС) нужна защита, им нужна доставка боеприпасов, им нужна доставка топлива». «Все это развивается, и вы начнете больше видеть это в совместных учениях ВВС и армии [США со странами], которые мы проведем в регионе, чтобы убедиться, что мы можем реализовать эту крайне сложную концепцию распределения воздушной мощи», — добавил генерал.

По его словам, во время учений будет проводиться подготовка по противодействию «беспилотникам, крылатым ракетам и другим ракетным угрозам».

учения