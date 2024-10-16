Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, сообщал президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в июле в Астане. Так, средний прирост ВВП стран-членов Организации в прошлом году составил более 5%, промышленного производства — 4,5%, в то время как уровень инфляции — всего 2,4%, приводил данные президент РФ. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. В то же время страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%.