Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Глава российского правительства работает в Исламабаде
Также в среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде. Ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.
Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.
ПЛАНЫ НА СОТРУДНИЧЕСТВО.
В Исламабаде Россия примет председательство в Совете глав правительств, в рамках которого планируется активизировать сотрудничество в области цифровой экономики, инноваций, высоких технологий, транспортной связуемости, продовольственной и энергетической безопасности, создания механизмов финансирования проектной деятельности, включая использование национальных валют во взаимных расчетах, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Особое внимание будет уделено реализации имеющихся в ШОС стратегий, концептуальных и программных документов, эффективности работы отраслевых совещаний и тематических рабочих групп.
Россия последовательно проводит линию на всемерное укрепление потенциала ШОС, отметили в кабмине. Москва стремится к повышению роли Организации в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимного доверия и устойчивого роста на Евразийском континенте.
В декабре текущего года планируется организовать в Санкт-Петербурге очередное совещание глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
ОЧЕВИДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ.
Общей приоритетной задачей стран ШОС является обеспечение устойчивости государств к глобальным вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на предыдущем заседании Совета глав правительств в Киргизии в октябре 2023-го. Как подчеркивал российский премьер, необходимо надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру.
Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам, сообщал президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в июле в Астане. Так, средний прирост ВВП стран-членов Организации в прошлом году составил более 5%, промышленного производства — 4,5%, в то время как уровень инфляции — всего 2,4%, приводил данные президент РФ. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. В то же время страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%.
Актуальным остается и вопрос безопасности в государствах ШОС. На июльском саммите ШОС Путин анонсировал решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе.